Dragon Ball Super: Goku e Vegeta sono pronti allo scontro finale?

Con l'ultimo capitolo il manga di Dragon Ball Super ha finalmente ripescato i guerrieri Z, mettendoli difronte ai pericolosi soldati dell'esercito di Moro, il quale - in attesa di un secondo round con Goku e Vegeta - ha spedito una flotta di guerrieri a saccheggiare la Terra.

Intanto, i due Saiyan - entrambi per motivi differenti - non hanno ancora raggiunto il loro pianeta. Vegeta è attualmente impegnato a perfezionare le tecniche di Yadrat: il Principe ha già dimostrato di aver tratto degli ottimi risultati dal suo allenamento, ma prima di scontrarsi con Moro dovrà essere di sicuro di avere delle buone possibilità di vittoria, data l'enorme forza dell'avversario.

Goku, d'altro canto, ha terminato l'addestramento con Meerus, il quale è stato richiamato da Whis per aver quasi infranto le leggi della propria stirpe. Il Saiyan sta viaggiando nello spazio in cerca della Terra ma, con poca sorpresa, si è smarrito, finendo per chiedere delle indicazioni a una razza aliena incontrata durante il tragitto.

I due combattenti dovrebbero raggiungere la terra nel prossimo capitolo, ed essere finalmente pronti per lo scontro finale con Moro. Da una parte Goku con L'Ultra Istinto, dall'altra Vegeta con il suo rinnovato stile di combattimento, potrebbero finalmente essere in grado di dare filo da torcere all'antagonista.

Ci auguriamo che il combattimento valorizzi i progressi di entrambi i guerrieri, in modo che nessuno dei due oscuri l'altro, ma se così non fosse sarebbe interessante vedere una prestazione da protagonista da parte di Vegeta, troppo spesso relegato a un ruolo accessorio rispetto a Goku.

Voi che cosa vi aspettate? Ditecelo con un commento qui sotto!

Non dimentichiamoci di Gohan, che nel capitolo 56 di Dragon Ball Super ha dato dimostrazione di essere in ottima forma. L'Ultra Istinto di Goku ha conquistato i fan con una bellissima illustrazione.