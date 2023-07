Dragon Ball Super: Goku e Vegeta hanno raggiunto il loro limite? L'ipotesi sul futuro

Con l'ottenimento rispettivamente dell'Ultra Istinto e dell'Ultra Ego, Goku e Vegeta sono diventati più forti che mai. Ma i due Saiyan di Dragon Ball Super hanno raggiunto il limite massimo del loro potenziale? Ecco le ipotesi sul futuro dei due Guerrieri Z.

Sebbene l'arco narrativo dei Super Hero sia prettamente incentrato su Gohan e Piccolo, il manga di Dragon Ball Super ha portato a un nuovo spunto di riflessione. In una linea di dialogo, Vegeta ha spiegato che il suo corpo ha raggiunto il limite massimo e che se continua a perdere il motivo è da ricondursi invece al suo spirito. Il Principe dei Saiyan ha ammesso di non riuscire ancora a padroneggiare il suo Ki e che per questo necessita di affinare e rafforzare l'immenso potere spirituale di cui è dotato. Appare dunque chiaro che in Dragon Ball Super Goku e Vegeta non abbiano ancora espresso il loro massimo.

Innanzitutto, Goku e Vegeta ancora non riescono a controllare perfettamente le loro forme uniche e distintive. Per far ciò, appunto, i due Saiyan dovrebbero prima affinare il loro ki e imparare a non disperdere inutilmente e in modo inefficiente le proprie energie. Il controllo dello spirito sembra essere la chiave dell'Ultra Istinto, ma secondo Vegeta questo è altrettanto vero per l'Ultra Ego.

L'Ultra Ego di Vegeta è una forma problematica, che però il principe potrebbe riuscire a dominare entro breve. Lo scontro con Black Freezer si avvicina e per raggiungere il suo livello i due Saiyan dovranno per forza diventare più forti.

Anche se è di un'idea diversa, Vegeta, così come anche Goku, dovrà continuare a temprare il proprio fisico attraverso il duro allenamento. Se è vero infatti che i due Saiyan hanno raggiunto un limite, è anche vero che più e più volte hanno già superato qualsivoglia barriera.