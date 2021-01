Dragon Ball Super: Goku e Vegeta scofiggono il 2020 in queste vignette fanmade

Il 2020 ha letteralmente sconvolto l'esistenza dell'intera popolazione mondiale. La pandemia da coronavirus ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e ha provocato danni, non solo economici, che lasceranno strascichi negli anni a venire. Fortunatamente, però, i due eroi di Dragon Ball Super sono corsi in nostro aiuto.

Tra le tante illustrazioni che hanno celebrato la fine dell'anno e l'avvio di quello nuovo, come ad esempio questa che vede i protagonisti di Boruto inchinarsi al 2021, non poteva mancarne una dedicata all'universo narrativo creato da Akira Toriyama.

Realizzata dall'artista Christian Insisa, Chry Ins Art su Instagram, l'illustrazione vede Goku e Vegeta allearsi per sconfiggere il 2020. I due combattenti, nella loro forma Super Saiyan Blue, combattono l'incarnazione fisica, e malvagia, dell'anno appena trascorso.



"Il 2020 è stato un anno difficile, sono contento di aver realizzato questa vignetta. Con questo piccolo panel vi auguro buon anno, speriamo che le cose vadano meglio", ha scritto l'artista. Nel fumetto fanmade da lui realizzato, Goku e Vegeta scagliano una potente onda energetica per eliminare per sempre il 2020. "Dopo una lunga battaglia, abbiamo finalmente sconfitto il mostro 2020. Buon anno!", afferma nell'illustrazione un Goku esausto. Che ve ne pare di questa storia "non canonica"?

Il 2021 porterà grandi novità per il franchise. Il manga si appresta a entrare in un nuovo arco narrativo, una saga dedicata al misterioso Granolla, mentre l'anime sembra pronto per tornare. Presto, infatti, arriveranno novità sull'anime di Dragon Ball Super. Scopriamo se gli umani hanno possibilità di rivaleggiare con Goku in Dragon Ball Super.