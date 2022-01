Dragon Ball Super: Goku in versione cartoon nella figure di 8-Studio

L'avvento di Dragon Ball Super ha rivitalizzato il franchise di Akira Toriyama con una nuova storia, inedite trasformazioni e un rinvigorito merchandising. Negli ultimi anni, infatti, si è moltiplicata a dismisura la distribuzione di modellini in scala in edizione limitata.

Sono diverse le aziende che lavorano con la saga, tuttavia non tutti riescono a realizzare delle figure che riscuotono un certo successo. Tra coloro che lavorano con Dragon Ball non manca 8-Studio, la compagnia che qualche mese fa ha compiuto l'impresa di realizzare un busto di Broly in scala 1:1.

Questa volta, lo studio specializzato nella costruzione di statuette a tema anime ha voluto dedicato il suo ultimo modellino a Son Goku, il celebre protagonista, reinterpretato tuttavia in un'inedita forma. L'azienda ha infatti realizzato un busto in scala reale del Saiyan sfruttando però i colori tipici dei cartoon, il tutto disponibile al costo totale di 308 euro per un numero limitato di unità di appena 50 pezzi. La consegna non è ancora stata definita ma è prevista entro la fine del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo pezzo da collezione firmato 8-Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.