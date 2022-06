Dragon Ball Super: Goku in versione hawaiana nel nuovo disegno di Toyotaro

In Giappone si sta tenendo il Natsu Comics, al quale stanno partecipando molti mangaka di casa Shueisha. Questo quindi è il momento perfetto per pubblicare illustrazioni uniche relative ai propri manga. Inutile dire che, naturalmente, non può mancare all'appello un manga come Dragon Ball.

Il manga di Akira Toriyama, che al momento si sta occupando del nuovo film di Dragon Ball Super, ormai ha preso una piega particolare ed è passato principalmente nelle mani di Toyotaro. Quest'ultimo è il mangaka che si sta occupando di Dragon Ball Super ormai da diversi anni, ben sette, da quando fu deciso il riavvio della saga, che nel settore animato è in mano a Toei Animation.

E proprio Toyotaro partecipa al Natsu Comics 2022 di Shueisha. Come? Pubblicando un'illustrazione speciale di Dragon Ball Super con Goku versione hawaiana. Nello shikishi speciale in bianco e nero si vede Goku con una corona di fiori, una collana di perle e un ukulele tra le mani, tipico strumento delle isole Hawaii. Oltre all'illustrazione di Toyotaro, è stata resa disponibile un'ulteriore immagine di Goku a colori che sta preparando un attacco energetico.

Al momento il mangaka si sta preparando a Dragon Ball Super 86, il prossimo capitolo della saga.