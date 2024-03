Dragon Ball Super, Goku Vs. Broly: è più forte l'Ultra Istinto o il Super Saiyan Leggendar

Dalla sua riscrittura nel film del 2018, Broly è tornato ad essere uno dei personaggi più apprezzati del franchise, arrivando a ricoprire un ruolo secondario anche nel manga di Dragon Ball Super, entrando definitivamente nel canone. Gli ultimi capitoli hanno mostrato i suoi miglioramenti, ma sarebbe ora in grado di sconfiggere Goku?

Attenzione a possibili spoiler sul capitolo 103 di Dragon Ball Super, disponibile su MangaPlus.

Attualmente Goku riesce a padroneggiare l’Ultra Istinto, come ha anche dimostrato durante l’intensa battaglia con Gohan Beast, ma la recentissima trasformazione di Broly in Super Saiyan potrebbe aver stravolto l’esito dello scontro. Se da una parte Goku dimostra una crescita inarrestabile ad ogni scontro significativo, il potenziale di Broly in quanto Super Saiyan della Leggenda non sembra avere limiti.

Anche trasformandosi in Super Saiyan e mantenendo i propri occhi dello stesso colore, Broly ha mostrato un certo livello di controllo mai raggiunto da nessun altro Saiyan. Tuttavia, Goku ha un’esperienza immensa sul campo di battaglia e contro avversari a dir poco ostici e imprevedibili. Questo fattore, unito alla maestria con cui Goku esegue attacchi energetici, alla velocità e ai riflessi garantiti dall’Ultra Istinto, potrebbe però mettere in difficoltà Broly.

D’altra parte, qualora Broly non riuscisse più a controllarsi non mostrerebbe alcuna pietà contro l’avversario, e il Super Saiyan della Leggenda ha già dimostrato di poter mantenere una forma così letale molto più a lungo di quanto Goku riesca a sfruttare l’Ultra istinto.

La decisione di Goku di porre Broly contro un avversario della caratura di Gohan Beast potrebbe significare che il protagonista è già a conoscenza dell’incredibile potenziale che potrebbe raggiungere il Saiyan Leggendario, arrivando magari ad un livello superiore a quello dello stesso Gohan.

In sostanza, allo stato attuale, Goku Ultra Istinto è superiore a Broly Super Saiyan Leggendario, visto il vantaggio dato da riflessi mostruosi, velocità di reazione e azione straordinarie, contro le quali Broly avrebbe sicuramente molte difficoltà. Per concludere, ecco 3 volte in cui Gohan è stato più forte di Goku.

