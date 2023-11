Dragon Ball Super, Goku VS Broly in questo video di un fan: guardatelo tutto, è epico!

Sempre più spesso si sente parlare di progetti amatoriali realizzati da grandi appassionati di anime volti a rappresentare e portare su schermo scene presenti unicamente nei manga o del tutto inedite. Stavolta, un fan di Dragon Ball Super ha voluto proporre con la sua arte una delle battaglie più attese del manga in un video diventato virale.

Basandosi su una delle sequenze del film Dragon Ball Super: Super Hero, precisamente quella in cui Whis da inizio ad uno scontro di allenamento tra Goku e Broly, l’artista Eduardo Quintana, supervisore al Sola Digital Arts, ha realizzato lo splendido video disponibile in cima alla notizia, intitolato Dragon Ball Saisen: The Animated Manga. La qualità delle animazioni e del lavoro svolto non ha nulla da invidiare a quella di Toei Animation, e ha richiesto ben 14 mesi di lavoro e moltissime ore del tempo libero dell’artista, come specificato da lui stesso nella descrizione del video.

L’ottima resa della transizione iniziale dalle immagini statiche del manga alla fluidità delle animazioni è incredibile, e sebbene il video duri poco meno di due minuti, è già entrato di diritto tra i migliori lavori amatoriali mai fatti sull’opera, raggiungendo decine di migliaia di like in pochi giorni. Fateci sapere voi cosa ne pensate di questo lavoro lasciando un commento qui sotto.

Fateci sapere voi cosa ne pensate di questo lavoro lasciando un commento qui sotto.