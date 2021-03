Dragon Ball Super: Goku vs Gohan, ma lo stile è quello di DBZ

Uno dei personaggi più messi da parte in strong>Dragon Ball Super è Gohan, il figlio di Goku, il cui futuro sembra essere sempre più lontano dalla trama principale. Eppure, nonostante questo, il giovane eroe è uno dei protagonisti più apprezzati dell'intero franchise legato al capolavoro di Akira Toriyama.

Proprio così, Gohan è sempre più ai margini della narrazione e la maggior parte delle apparizioni dell'iconico saiyan avvengono attraverso illustrazioni originali, come questa che lo propone in Super Saiyan God. Uno dei momenti in cui il giovane eroe si è preso le luci della ribalta è stato durante la saga del Torneo del Potere ma ancora, primo di questo, con il confronto tra padre e figlio. Grazie al combattimento contro Goku, infatti, Gohan è riuscito per un attimo a tornare l'abile guerriero dall'innato talento, lo stesso combattente che mise a tappeto Cell durante l'omonimo torneo.

Un fan, un certo DarkHans0, ha così voluto omaggiare quell'epica battaglia attraverso una speciale illustrazione che ha reinterpretato l'esito del confronto tra padre e figlio con lo stile di Dragon Ball Z. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, fornisce così un punto di vista inedito della battaglia antecedente alla saga del Torneo del Potere.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa straordinaria rappresentazione grafica, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.