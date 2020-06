Dragon Ball Super: ecco Goku Vs Jiren mostrato in prima persona

Mesi fa vi abbiamo presentato una decina di immagini che presentavano i migliori momenti di Dragon Ball Z vissuti in prima persona, con uno stile molto fedele all'originale, e sembra che l'autore abbia voluto vedere da una diversa prospettiva anche una delle scene più importanti di Dragon Ball Super .

Finora la serie curata da Toriyama e Toyotarō, di cui è stato da poco pubblicato il capitolo 61, si è mostrata ricca di eventi, più o meno consoni all'opera originale, e non sono mancati certamente momenti iconici ed indimenticabili, come lo scontro finale del Torneo del Potere, avvenuto tra Goku e Jiren, il miglior combattente dell'universo 11.

In quell'occasione infatti non solo abbiamo visto la prima apparizione della tecnica divina denominata Ultra Istinto, scatenata inconsciamente da Goku per affrontare il suo avversario, ma abbiamo anche assistito alla vittoria dell'universo 7 su tutti gli altri, grazie ad un'azione a sorpresa preparata da C-17 e Freezer.

L'utente @ruto830 ha deciso di proporre un frame della battaglia dal punto di vista di Jiren, mostrando l'incredibile velocità di Goku, in Ultra Istinto, che riesce a schivare facilmente un potente colpo del membro dei Pride Troopers. Potete trovare l'illustrazione nel post in calce alla notizia.

Ricordiamo che nell'ultimo capitolo è stata rivelata la nuova tecnica di Vegeta, e che in attesa di un seguito dell'anime, i fan chiedono una serie sul multiverso di Dragon Ball Super.