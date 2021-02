Dragon Ball Super: Goku vs Molo, ma è un anime in un'epica illustrazione

Il sequel di Dragon Ball Super, che ci auguriamo uscirà durante il corso di quest'anno, dovrebbe adattare la Saga di Molo, un arco narrativo piuttosto lungo e che permetterebbe a Toyotaro e Toriyama di portarsi molto in avanti con la storia. Ad ogni modo, ecco come potrebbe apparire lo scontro tra Goku e il villain in chiave animata.

Lo scontro tra il protagonista e Molo è stato davvero mozzafiato, tra svariati colpi di scena che si sono susseguiti senza sosta, anche se non tutti hanno convinto i fan dell'opera per via di alcune scelte narrative forse non proprio azzeccate. Nonostante ciò, anche questa volta Toyotaro non ha mancato di riservare ai suoi lettori una battaglia epocale che non vediamo l'ora di poter riscoprire nel formato televisivo.

Un fan, a tal proposito, un certo Merimo, un artista noto nel panorama Dragon Ball, ha dedicato la sua ultima illustrazione allo scontro tra Goku e Molo con lo stile di Super ma con un tratto molto vicino a quello caratteristico del talentuoso animatore Natoshi Shida. La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore da parte dei fan che hanno fortemente apprezzato la resa dinamica del calcio del protagonista.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa fan-art di Vegeth con lo stile di Naohiro Shintani.