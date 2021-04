Dragon Ball Super: Goku VS Zamasu ma con lo stile di Dragon Ball Z

Con il passaggio da Dragon Ball a Dragon Ball Z negli anni '90, la Toei Animation iniziò a cambiare il tratto per adeguarsi ai toni più maturi che anche Akira Toriyama aveva inserito nel suo manga. Il risultato fu un anime con uno stile rimasto iconico che però purtroppo non è stato ripreso dal midquel trasmesso qualche anno fa, Dragon Ball Super.

In quest'avventura situata cronologicamente prima dell'ultimo scontro al torneo Tenkaichi con Ub, Goku, Vegeta e gli altri combattenti sono stati disegnati con uno stile molto diverso. Linee e colori sono cambiati, dando un altro aspetto a tutti i personaggi di Dragon Ball Super e ciò a molti appassionati della serie non è piaciuto. Non sono pochi i disegni fatti da fan che ricalcano le scene del nuovo anime ma con lo stile di Dragon Ball Z.

A partire dal Super Saiyan God e poi man mano ad altre scene, questo confronto viene sempre ripreso. Anche il fan e illustratore Lederle20 si è unito ai giochi, proponendo la sua versione dello scontro tra Goku e Zamasu. Nel tweet in basso vediamo il primo frame tratto da Dragon Ball Super, con il Kaioshin e Goku in Super Saiyan Blue, mentre la seconda immagine è la rivisitazione di quella scena con lo stile di Dragon Ball Z. Quale delle due preferite?

Per ora non ci sono notizie sul ritorno di Dragon Ball Super, ormai in pausa da oltre tre anni.