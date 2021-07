Dragon Ball Super, Goten e Trunks cresceranno mai? Il problema dei due saiyan

Anche Dragon Ball Super sta andando avanti con le sue trame, diverse da quelle della controparte animata che si è fermata al Torneo del Potere e poi ha visto un seguito con il film Broly. L'opera di Toyotaro e Toriyama ormai è già arrivata al secondo arco narrativo originale, e quindi sta portando a un avanzamento del tempo nel mondo.

Ciò vuol dire che tutti i personaggi stanno man mano crescendo, maturando e invecchiando. Per gli adulti naturalmente tutto ciò si nota poco, ma per i più giovani? E in particolare, per Goten e Trunks? Come ben sappiamo, i due piccoli saiyan sono stati abbastanza bistrattati in Dragon Ball Super, relegati a ruoli marginali e poco edificanti per due guerrieri in erba come loro. L'età di Goten e Trunks però non gli permetterà di rimanere così ancora a lungo.

Considerato che tra i vari archi narrativi di Dragon Ball Super intercorre sempre un po' di tempo, anche sei mesi, tra uno o due cicli di storia potremo anche assistere all'attesissimo sviluppo di Goten e Trunks. Da adolescenti, come appariva Gohan da ragazzo, potrebbero essere finalmente messi al centro delle trame di Dragon Ball Super.

Difficilmente ciò avverrà durante l'arco di Granolah, ma è possibile che in Dragon Ball Super vedremo davvero a un certo punto Goten e Trunks partecipare più attivamente, magari riportando in auge Gotenks.