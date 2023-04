Dragon Ball Super: Goten e Trunks sono il duo perfetto, lo prova la scienza

Grandi protagonisti della Saga di Majin Bu di Dragon Ball Z, dove stupirono il pubblico con la loro fusion Gotenks, Goten e Trunks si sono ripresi i riflettori nell'arco narrativo dei supereroi di Dragon Ball Super. Anche in età adolescenziale la loro amicizia li rende inseparabili. Ma Goten e Trunks sono davvero il miglior duo di Dragon Ball?

Sebbene trascorrano la maggior parte del tempo proteggendosi le spalle a vicenda, quella tra Goku e Vegeta non può propriamente definirsi un'amicizia. i due sono infatti spinti da un forte senso di rivalità che li unisce portandoli avanti nei propri percorsi. Anche quella tra Piccolo e Gohan non è una vera amicizia, poiché il loro legame è come quello tra un fratello maggiore e uno minore. Vera storia d'amicizia presente in Dragon Ball è quella tra Goku e Crilin, ma Goten e Trunks elevano il valore dell'amicizia su un altro livello, poiché la loro è una vera simbiosi cominciata sin dall'infanzia.

A spiegare il motivo per cui Goten e Trunks sono il miglior duo in circolazione è Haruka Sudo, professore del Dipartimento di Scienze Psicologiche e Comportamentali della Scuola di Scienze Umane al Kobe College.

I motivi per cui Trunks e Goten sono la coppia di amici perfetta è da ricondursi in alcuni punti chiave. Il loro legame nasce innanzitutto dagli allenamenti nelle arti marziali con cui hanno sviluppato una potenza in grado persino di stupire i loro genitori. I due figli di Goku e Vegeta si sono avvicinati anche a causa delle perdite familiari subite. Se Goten è nato senza poter conoscere suo padre, durante la Saga di Majin Bu Trunks ha visto suo padre Vegeta sacrificarsi per il bene della terra. Anche Goten ha vissuto questo tipo di dolore, pensando che suo fratello Gohan fosse morto. Il dolore ha dunque rafforzato il loro legame spingendoli a diventare più forti insieme in cerca di vendetta.

Sin da quando erano due bambini, Goten e Trunks si sono sostenuti a vicenda per diventare le versioni migliori e più forti di loro stessi. Da soli, sarebbero stati due ragazzi completamente diversi e questo lo possiamo vedere in Future Trunks. Il loro legame d'amicizia andrà avanti per sempre, anche se Goten e Trunks in Dragon Ball Super difficilmente troveranno altro spazio.