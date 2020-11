Dragon Ball Super: Goten e Trunks potrebbero tornare nel prossimo arco narrativo?

Gli avvenimenti dell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super sono stati a dir poco sorprendenti, sia per il ritorno di un personaggio assente praticamente da Dragon Ball Z, ma soprattutto per l'incredibile potere dimostrato da Goku nelle battute finali dello scontro con Molo, in cui hanno svolto un ruolo importante anche i piccoli Goten e Trunks.

Come potete vedere infatti nella sezione di tavola in fondo alla pagina, grazie all'intervento di Piccolo, i figli di Goku e Vegeta hanno contribuito alla formazione della sfera d'energia che il Principe dei Saiyan ha poi lanciato al compagno alle prese con lo stregone. È la prima volta che nella Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica vediamo effettivamente dove si trovano e cosa stiano facendo Goten e Trunks, e come per il personaggio di Ub, viene spontaneo chiedersi se i due potrebbero acquisire un ruolo più rilevante nel prossimo arco narrativo.

In seguito al Torneo del Potere, C-17 ha chiesto ai due piccoli Saiyan di prendersi cura degli animali presenti sull'isola che lui stesso aveva promesso di proteggere. In tutto questo lasso di tempo non è stato accennato minimamente ad un loro allenamento speciale, almeno per avvicinarsi allo straordinario livello raggiunto dai loro padri. Gotenks è sempre stato considerato un personaggio più divertente che potente, e dal combattimento nell'arco della Resurrezione di Freezer, è chiaro quanto i due abbiano bisogno di migliorare le proprie abilità.

Proprio per questo la conclusione della saga di Molo potrebbe condurre ad una nuova storia che si concentri su Goten, Trunks e Ub, e sul loro allenamento speciale, magari al fianco di alcuni dei Guerrieri Z e usufruendo della Stanza dello Spirito e del Tempo. Cosa ne pensate di questi possibili sviluppi? Fatecelo sapere con dei commenti qui sotto. Ricordiamo che Toyotaro ha fatto un omaggio al Goku di Toriyama nell'ultimo capitolo, e vi lasciamo alle reazioni dei lettori al finale della storia di Molo.