Dragon Ball Super, Gotenks adolescente apparirà nel sequel di Super Hero?

Mentre gli appassionati attendevano con ansia l'avvio di una nuova saga, Toyotaro ha risposto con un bel due di picche. La storia almeno per il momento non andrà avanti dirigendosi verso altre mete. Come si evince dalle prime pagine spoiler di Dragon Ball Super 101, si resterà sulla Terra, dove proseguirà lo scontro con il Red Ribbon.

La delusione dei fan per Dragon Ball Super 101 è tanta, nonostante il capitolo non sia neppure uscito. I lettori chiedevano a gran voce di poter assistere a una nuova saga, o meglio ancora di rivedere Black Freezer in azione. Non sarà così, come si poteva già intuire dalla fine del capitolo 100. Dragon Ball Super continuerà con Super Hero.

Cell Max è stato sconfitto, ma Carmine e Androide 15 sono riusciti a fuggire incolumi dalla battaglia. L'arco di Super Hero, dunque, finirà esattamente come era cominciato, ossia con una storia originale.

Prima di assistere agli eventi già narrati nell'omonimo film anime, Toyotaro ha portato in Dragon Ball Super una Saga su Goten e Trunks dove abbiamo potuto assistere a degli spaccati di vita dei due Saiyan Mezzo Sangue, ormai quasi maggiorenni. Molto probabilmente toccherà a loro sconfiggere il Red Ribbon.

Una delle grandi pecche di Dragon Ball Super Super Hero è quella di non aver mostrato Gotenks. Negli eventi della trama, la fusione tra Goten e Trunks è fallita, portando alla nascita di Fat Gotenks. Visto che Toyotaro e TOEI ci hanno privato di questa possibilità, l'unico modo per riscattare il sequel di Super Hero sarebbe quello di mostrare Gotenks adolescente, quantomeno nella sua forma base.

Grandi protagonisti nella Saga di Bu in Dragon Ball Z, i due Saiyan più giovani sono stati scordati da Dragon Ball Super. Per gli eventi futuri della serie, riaverli sarebbe un bene prezioso, soprattutto in vista di un ipotetico nuovo Torneo del Potere, o perché no proprio contro Black Freezer.