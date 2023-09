Dragon Ball Super: Gotenks come non lo vediamo da tempo nell'illustrazione di Toyotaro

La comparsa di Black Freezer e l'addestramento a cui si stanno sottoponendo Goku e Vegeta ha costretto Toyotaro a cambiare direzione. Ormai da qualche tempo il manga di Dragon Ball Super è impegnato con l'adattamento di Super Hero, una saga in cui il Red Ribbon e Cell fanno il loro ritorno, e in cui Gohan e Piccolo sono i protagonisti.

In Dragon Ball Super: Super Hero non ci sono solamente il primogenito di Goku e il Namekkiano. Goten e Trunks hanno fatto il loro ritorno nelle vesti di Saiyaman X-1 e X-2 e in Dragon Ball Super 97 fanno ricorso alla Fusion per sfidare Cell Max.

Oltre a non allenarsi da tempo, cosa che in Dragon Ball Super 97 evidenzia la loro debolezza, Trunks e Goten non provano al Danza Metamor da un lungo periodo. Con le loro dita che non si incrociano a dovere, il risultato della Fusion è fallace. Al posto di Gotenks, da Trunks e Goten prende vita Fat Gotenks.

L'illustrazione del mese di Toyotaro omaggia propria una fusion fallace tra Goten e Trunks, ma non quella apparsa nell'ultimo capitolo del manga. L'ultimo artwork di Dragon Ball Super mette in mostra Skinny Gotenks, ossia la versione sottopeso del guerriero nato dalla Danza Metamor tra i due ragazzi. Esattamente come il Gotenks sovrappeso, anche questo Gotenks magrissimo nasce da un impostazione errata della danza fusion. Ritrovare Skinny Gotenks è un'occasione esilarante, ma anche in questo caso Toyotaro priva i fan della possibilità di vedere un Gotenks adolescente.