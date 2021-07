Dragon Ball Super, il Gran Sacerdote tra anime e manga: è davvero il più forte?

Da quando Akira Toriyama e Toyotaro hanno deciso di giocare con i personaggi dell'intero universo è diventato più difficile stabilire chi sia attualmente il personaggio più forte di Dragon Ball Super. Sembrerebbe però che gli autori lo abbiano svelato all'interno del manga e non nella serie televisiva.

Anche a causa di un anime alle volte non troppo coerente al manga, Dragon Ball Super si è arricchito di errori e incongruenze che non vanno comunque a minare l'opera nel suo complesso. Ci sono tuttavia una serie di domande che necessitano di risposta, su tutte: quanto è forte davvero il Gran Sacerdote?

Nella serie animata Whis spiega a Goku che il Gran Sacerdote è uno dei 5 guerrieri più forti dell'universo, dichiarazione che nella controparte cartacea è decisamente diversa. Whis nel manga, infatti, dice che per quanto ne sappia non esiste alcun combattente più forte del Gran Sacerdote, parole che sembrano non lasciare spazio ad alcun dubbio circa il personaggio più potente di Dragon Ball Super. Questa non è che l'ennesima differenziazione tra i due medium, complice anche la trasmissione della serie animata al tempo non al passo con il manga.

Secondo voi, invece, quale delle due versioni è quella corretta, l'interpretazione di TOEI Animation o la rivelazione nel manga? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento qua sotto.