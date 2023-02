Dragon Ball Super: i grandi protagonisti della prossima saga del manga nell'art di Kubota

Con l'uscita del capitolo 90 di Dragon Ball Super si è conclusa la mini saga di Goten e Trunks. La serie manga si prepara adesso all'adattamento del più recente film del franchise. Ecco i protagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero nell'art di Kubota.

Nel 2022 Dragon Ball Super è tornato nei cinema globali con Super Hero, un film anime rivoluzionario in 3DCG che porta Gohan e Piccolo a confrontarsi con il Red Ribbon. Dragon Ball Super capitolo 91 comincerà ad adattare gli eventi della pellicola e dunque presto vedremo le nuove trasformazioni che tanto hanno entusiasmato i fan.

Il manga scritto da Toyotaro presto darà il benvenuto a Gohan Beast e Orange Piccolo, due forme che dunque potremo confrontare ufficialmente con l'Ultra Istinto di Goku e l'Ultra Ego di Vegeta. Saranno questi quattro incredibili poteri a fermare Black Freezer?

In attesa di scoprire quel che succederà, nelle ultime ore in Giappone si è tenuto il JapEx, una manifestazione a cui ha partecipato anche il direttore delle animazioni di Dragon Ball Super: Super Hero. Per omaggiare un fan venuto da molto lontano, Chikashi Kubota ha realizzato sul momento una fantastica illustrazione originale che ritrae Goku in forma base. Il secondo artwork, che trovate in calce all'articolo, è realizzato per l'evento e ritrae Gohan Beast e Orange Piccolo.