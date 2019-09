Dragon Ball Super, grandi risvolti negli spoiler del capitolo 52!

Il manga di Dragon Ball Super accende i motori in vista dell'uscita del nuovo capitolo, atteso per questi giorni. Dalla rete, al solito, trapelano i primi spoiler sui nuovi eventi e, alcuni di questi, sono veramente interessanti.

Le voci che parlavano di un nuovo potere, considerato un "plagio" ad Hunter x Hunter, non sono ancora state confermate. Nonostante questo, dalle prime immagini spoiler provenienti dall'ultimo capitolo della saga di Dragon Ball Super, ad opera di Toyotaro sotto la supervisione di Akira Toriyama, emergono interessanti dettagli.

Dalle prime immagini, infatti, e che potete ammirare voi stessi in fondo alla notizia, vedremo nuovamente Piccolo in azione, alle prese con quello che sembra essere un combattimento molto semplice per il namecciano. Inoltre, finalmente Vegeta è arrivato sul pianeta Yardrat, dove sosterrà un severo allenamento i cui scopi non sembrano essere molto chiari. La vera notizia bomba, tuttavia, risale alla scan che riguarda il combattimento tra Goku e Merus, in cui quest'ultimo rivela al saiyan che conosce l'Ultra Istinto e può insegnare al nostro eroe come padroneggiarlo. Un risvolto incredibile, oltre che imprevisto, che non vediamo l'ora di scoprire in nuovi dettagli con l'uscita ufficiale del capitolo nelle prossime ore.

Il misterioso potere, discusso negli ultimi leak, potrebbe riguardare l'allenamento sia di Goku che di Vegeta, vi invitiamo dunque a restare sintonizzati sul nostro sito per restare aggiornati su ogni novità proveniente dal mondo di DB Super. E a proposito del manga, avete già visto l'assurda routine lavorativa di Toyoraro?

E voi, invece, cosa ne pensate degli spoiler del capitolo 52 di Dragon Ball Super? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!