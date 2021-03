Dragon Ball Super: quanto sono grandi le Super Sfere del Drago? Spoiler, più della Terra

Per esigenze narrative, Akira Toriyama e Toyotaro hanno introdotto delle sfere del drago in Dragon Ball Super degne di appartenere a un immaginario ormai caratterizzato da molteplici universi. Ma quanto sono realmente grandi se rapportate alle sfere del Pianeta Cereal? Parliamo di dimensioni su scala planetaria.

Il pianeta Terra, rispetto ai giganti gassosi del Sistema Solare, è davvero piccolo, basti pensare che il suo diametro è di appena 12.742 Km rispetto ai quasi 140mila Km di Giove. Per darvi un'idea delle dimensioni dell'imponente Pianeta titolato come il dio romano e re degli dei, servirebbero poco meno di 1300 Terre per riempire Giove. Akira Toriyama e Toyotaro non hanno badato alle dimensioni per Super Shenron.

Vi basti pensare, infatti, che il diametro di ciascuna delle 7 Super Sfere del Drago è di 37.196,2204 Km, circa tre volte quello della Terra, seppur nulla in confronto alle dimensioni di Super Shenron che pare sia grande più di tutte le galassie del sesto e del settimo universo messe insieme. Dragon Ball Super ha introdotto anche recentemente le sfere del Pianeta Cereal, le più piccole finora come rivelato dalla rivista V-Jump, grandi appena quanto una pallina di ping pong. Nonostante questo, il potere di Toronbo si è rivelato particolarmente elevato se rapportato alle dimensioni delle sue sfere, annullando di conseguenza il nesso tra le due caratteristiche.

