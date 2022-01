Dragon Ball Super, Granolah come potrà ottenere la sua vendetta?

L'arco di Granolah di Dragon Ball Super, stando a delle recenti dichiarazioni ufficiali, sta per chiudere i battenti, anche se non prima di un ulteriore scossone che ribalterà gli eventi. Ma ora che ha finalmente scoperto la verità e che sta lottando per la vita, come farà il Cerealiano a ottenere la sua vendetta?

Per tutta la vita, Granolah era ciecamente convinto che la causa dell'estinzione della sua razza e della morte dei suoi genitori fossero stati i Saiyan, inviati per conto dell'esercito conquistatore di Freezer. Questa sua convinzione si è però rivelata essere una bugia quando, in seguito allo scontro con Goku e Vegeta, Monaito gli ha raccontato la verità.

I responsabili della notte più buia della sua vita, furono gli Heeters, il gruppo di criminali spaziali per cui lavorava. Non solo, se lui e Monaito sono ancora in vita, il merito è esclusivamente di un Saiyan, Bardack, il padre di Son Goku.

Dopo aver scoperto la verità, finalmente in Dragon Ball Super 79 Granolah ha l'occasione di combattere per la vendetta. Al suo cospetto, però, vi è un avversario ostico, il combattente più forte dell'universo. Come potrà battere un essere il cui potenziale viene considerato supremo?

Per battere un avversario più forte, vi sono alcuni metodi, che Granolah dovrebbe aver appreso tramite gli insegnamenti che Vegeta gli ha impartito durante il loro scontro. Gas è ora il guerriero più forte dell'universo, ma quel limite può essere oltrepassato. Granolah dovrà alzare l'asticella, e sfruttare tutta la sua rabbia per poter innalzare il suo livello attuale.

Al vendicatore, non manca certamente la determinazione, per cui tutto è possibile. Gas è ancora inesperto, e Granolah, grazie a Goku e Vegeta, ha già accumulato grande esperienza in combattimento. Basterà per superare il più forte?

Vi lasciamo alla sorpresa che l'arco di Granolah di Dragon Ball Super ha ancora in serbo.