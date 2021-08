Dragon Ball Super, Granolah come i saiyan? Il potenziamento del cereleano

L'attuale saga di Dragon Ball Super è sicuramente ricca di sorprese. Da uno scorcio di storia saiyan ai sopravvissuti del pianeta Cereal, Toriyama e Toyotaro hanno leggermente approfondito la lore del manga. Ma ricordiamo che la storia di Goku è costellata di battaglie e azione a non finire, e proprio questa è al centro di questi ultimi capitoli.

Prima Goku ha dato fondo alle proprie energie con l'Ultra Istinto, poi Vegeta ha tirato fuori l'Ultra Ego, una trasformazione inedita e adatta a lui che ha messo in grossa difficoltà Granolah. Ma Dragon Ball Super 75 non ha mancato di ribaltare ancora le carte in tavola sul finale, predisponendo l'evoluzione di Granolah. Il cereleano è stato infatti in grado di risvegliare l'occhio rosso anche nell'occhio sinistro, ottenendo un potenziamento notevole.

Come spiega lui stesso nel capitolo, non sono soltanto i saiyan a potersi potenziare. Cosa significa esattamente? Il cereleano finora non ha mai combattuto sul serio e non in questi modi. Quello contro Goku e Vegeta è il suo primo vero scontro in Dragon Ball Super e per questo ha ancora molto potenziale da sviluppare. Considerata la sua situazione e il desiderio espresso, quello toccato da Granolah potrebbe non essere il vero apice del suo potere dato che, con molta rifinitura della propria tecnica di combattimento e qualche altra evoluzione collaterale potrebbe ottenere abilità in grado di mettere in crisi chiunque.