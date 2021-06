Dragon Ball Super: se Granolah fosse davvero più forte degli dei? L'analisi del suo potere

La saga di Dragon Ball Super diventa subito ostica per Goku e Vegeta. Il duo di saiyan che ormai ha festeggiato a dovere la vittoria su Molo si è allenato per lungo tempo con Whis e Beerus, imparando nuove tecniche o padroneggiando quelle esistenti. Su Cereal invece, Granolah ha espresso un desiderio unico nel suo genere.

Per ora sembra che Granolah sia diventato il più forte dei mortali, e il primo scontro con Goku l'ha dimostrato. Il saiyan è riuscito a tenere testa al clone del cereleano in Super Saiyan Blue durante gli eventi di Dragon Ball Super 73, ma Granolah ha dimostrato di avere un altro asso nella manica. È infatti capace di dividere la propria forza per creare dei cloni, il quale ha ceduto soltanto sotto i colpi di Goku Ultra Istinto. Eppure Granolah al massimo non ha avuto problemi a sconfiggere Goku.

Quanto è forte quindi davvero Granolah? Per il momento non si sa perfettamente quanto potere abbia infuso Granolah nel suo clone. Già pensare però che si sia diviso al 50% implica un potere estremamente superiore a quello dei due saiyan, in particolare estremamente superiore a Goku in Ultra Istinto. Anche se il protagonista di Dragon Ball Super ha ancora molta strada da fare, il livello delle divinità sembra comunque abbastanza vicino.

Considerato però che Vegeta ammette come il livello del potere di Granolah, dopo la sconfitta del suo clone, si riduca davvero di poco è possibile che Granolah abbia un potere addirittura superiore. Forse Granolah non è al livello delle divinità più forti, ma al livello attuale potrebbe rischiare di mettere KO qualcuna delle divinità più deboli.