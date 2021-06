Dragon Ball Super: e se Granolah fosse più forte anche di Beerus?

Per lungo tempo, i guerrieri più forti dell'universo di Dragon Ball Super sono stati Goku e Vegeta. I due saiyan hanno sfidato tanti nemici e sono cresciuti molti, e soltanto temporaneamente sono stati superati da avversari come ad esempio Molo. Nella nuova saga messa in scena da Toyotaro e Toriyama c'è un altro personaggio però che li ha superati.

Mentre Goku e Vegeta si allenavano rispettivamente con Whis e Beerus sul pianeta del Dio della Distruzione, in un mondo lontano qualcun altro ha recuperato le Sfere del Drago. Anche sul pianeta Cereal sono presenti questi monili magici, raccolti da Granolah. Il cereleano è deciso a vendicarsi di Freezer e dei saiyan che hanno distrutto il suo pianeta ed è riuscito a esprimere il desiderio di diventare il più forte dell'universo. Il drago di Cereal ha esaudito il suo desiderio, ma fino a che punto si è spinto?

Bisognerebbe infatti capire se nell'equazione siano rientrati anche gli esseri divini, quindi anche Whis e Beerus, oppure solo i mortali. In realtà, è molto probabile che angeli e dei non rientrino nella casistica, dato che il loro potere dovrebbe essere nettamente superiore a quello di un drago delle sfere. Tuttavia, il drago del pianeta Cereal sembra aver dimostrato di possedere un potere diverso dagli altri, quindi la possibilità non va completamente esclusa.

Inoltre, Granolah è diventato fortissimo. Tra le sue abilità originarie più quelle ottenute, non è da escludere che anche in quanto mortale possa riuscire a fronteggiare la divinità. La risposta potrebbe arrivare nei prossimi capitoli di Dragon Ball Super.