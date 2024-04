Dragon Ball Super, Granolah nasce da un vecchio manga di Toriyama e... Hunter x Hunter?

Il cattivo protagonista della saga omonima di Dragon Ball Super, Granolah, sembra essere nato da una commistione piuttosto curiosa di ispirazioni. Sebbene il personaggio sia stato creato da Toyotaro e revisionato da Toriyama, è molto probabile che l'idea del design risalga a molti anni prima, e sia originaria della penna del padre di Dragon Ball.

Nonostante Toriyama abbia dato il via alla nascita di numerosi eredi shonen di Dragon Ball, è lecito teorizzare che per la caratterizzazione di Granolah, il maestro si sia ispirato ad un suo vecchio fumetto one-shot e addirittura al personaggio di un'altra opera.

Per quanto riguarda l'aspetto fisico del villain, l'idea potrebbe essere stata riciclata dalle fattezze di un vecchio personaggio disegnato da Toriyama: Toki.

Osservando il protagonista della storia breve e autoconclusiva "Kintoki", è innegabile constatare come l'aspetto dei due personaggi collimi in maniera così limpida da rendere impensabile che non ci sia stata una grande, fortissima ispirazione.

In secondo luogo, focalizzandosi sul potere e sulle caratterstiche di Granolah, si possono riscontrare alcune interessanti analogie con il personaggio Kurapika di Hunter x Hunter, ma andiamo con ordine.

Entrambi i personaggi manifestano un potere maggiore attraverso un cambio di colore negli occhi, e in entrambi i casi questo potere incide sulla loro aspettativa di vita.

Sia Granolah che Kurapika sono determinati a vendicare i membri del proprio clan, essendo gli unici superstiti della loro stirpe.

Che queste congetture siano o meno fondate poco importa, rimane interessante notare come il mondo dell'arte del fumetto non sia diverso da quello di altri media, caratterizzati da un costante, e non sempre volontario, citazionismo.

