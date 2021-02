Dragon Ball Super: Granolah diventa il più potente in una fanart dove batte Goku e Broly

Conclusione ormai giunta da qualche mese per la saga di Molo, mentre i lettori sono stati subito fiondati nella nuova storia di Dragon Ball Super. Stavolta a fare da protagonisti non ci sono solo i saiyan, ma anche Granolah e gli Heeter, gli antagonisti introdotti per la saga. E vedremo anche la nascita del guerriero più potente dell'universo.

Il guerriero nascerà prossimamente, come rivelato dalla profezia del pesce oracolo che abbiamo visto in Dragon Ball Super. Il capitolo 69 sembra indicare Granolah come guerriero più forte, considerato che ha usato le Sfere del Drago del pianeta Cereal per evocare la creatura che esaudirà il suo desiderio. Solo in Dragon Ball Super 70 sapremo se il drago esaudirà davvero questo desiderio, ma intanto un fan si porta avanti e disegna già ciò che potrebbe avvenire in futuro nella saga.

Ade BW ha pubblicato su Instagram un disegno che mostra un Granolah fisicamente più robusto e muscoloso di quello che abbiamo visto finora nei disegni di Toyotaro. Nella sua mano regge la testa di Freezer, suo acerrimo nemico, ma ai suoi piedi ci sono anche Goku, Vegeta e Broly, i tre saiyan che saranno oggetto della vendetta di Granolah.

L'alieno di Cereal ha i capelli più ondulati mentre l'occhio della sua specie si illumina di rosso mentre osserva sorridente la vendetta che si sta compiendo. Vedremo davvero uno scontro del genere in Dragon Ball Super?