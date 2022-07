Dragon Ball Super: Granolah ma con lo stile dell'anime di Z, ecco come sarebbe

Ormai Dragon Ball Super rappresenta il canone artistico per il mondo creato da Akira Toriyama. Sia l'anime di Toei Animation che il manga di Toriyama hanno cambiato lo stile di disegno di questi personaggi che hanno accompagnato la nostra infanzia, adattandosi alle nuove storie e visioni del team di produzione.

Specialmente nell'anime, i colori sono notevolmente cambiati, dando spazio a tonalità più brillanti e meno cupe. Tuttavia il pubblico è molto affezionato alla versione vista in Dragon Ball Z, per questo non si arrende e rivede molto spesso alcune scene di Dragon Ball Super. Talvolta però, queste scene vengono tratte non soltanto dall'anime, ma anche dal manga. Ci sono infatti alcune saghe, come quella recente di Granolah, che non sono state ancora trasposte in TV.

Il fan Dreamonto non si è di certo fatto fermare da questo e ha scelto una tavola di Granolah per ridisegnarlo con lo stile di Z. Le linee e lo sguardo si fanno più cupi e minacciosi, con l'occhio rosso che brilla in contrasto con quello azzurro. Ci vorrà tempo prima di vedere Granolah nell'anime, ma sicuramente sarà diverso così e più vicino al canonico stile tenuto per Dragon Ball Super.

Intanto ecco un Vegeta Super Saiyan Blue con lo stile di Z, e anche uno speciale Goku da Z ma con lo stile di Z.