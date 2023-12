Dragon Ball Super, tutto su Granolah: storia, abilità e power-up

In seguito agli eventi del discusso arco narrativo con antagonista lo stregone millenario Molo, Toriyama e Toyotaro hanno sorpreso i lettori di Dragon Ball Super introducendo un nuovo villain, caratterizzato però da un passato drammatico che lo ha reso l’ultimo sopravvissuto di una razza sterminata dai Saiyan: il ceruleano Granolah.

Granolah è stato in grado di stravolgere totalmente gli equilibri di potere che si erano stabiliti fino a quel punto della storia, desiderando di diventare il guerriero più potente dell’universo, anche a costo di rinunciare a molti anni della sua vita. Guidato dalla vendetta nei confronti dei Saiyan che 40 anni prima distrussero il suo popolo, Granolah giura di uccidere Goku e Vegeta, dimostrandosi estremamente potente e con abilità molto singolari.

La maestria con la quale riesce a manipolare il proprio ki gli consente di eseguire attacchi da una posizione molto distante dall’avversario, il che lo rende uno dei pochi combattenti efficienti a distanza visti nella serie. Concentrando l’energia sulla punta delle dita e sfruttando la precisione derivante dal suo occhio destro, caratterizzato da pupilla e iride completamente rosse, si trasforma in un vero cecchino.

Fronteggiando Vegeta in Ultra Ego, Granolah arriva poi ad un nuovo stadio evolutivo, con entrambi gli occhi scarlatti, e una potenza tale da tenere testa al principe dei Saiyan. Arriva persino a contrastare la sfera d’energia di Vegeta con una sua sfera il cui potere sarebbe sufficiente a uccidere ed eliminare definitivamente il Saiyan. Granolah è anche un esperto dei punti vitali e grazie al suo occhio, in grado di seguire il flusso sanguigno e i movimenti muscolari nel corpo dell’avversario, può costringerli a fermarsi con un semplice attacco. Una tecnica del genere si è rivelata efficace anche contro Goku in Ultra Istinto.

Granolah è inoltre capace di creare dei cloni di sé stesso piuttosto potenti, utili per attirare i nemici e consentirgli di avere il vantaggio che cerca da lontano, pronto a sfruttare le proprie abilità di cecchino. Infine, l’ultimo dei ceruleani è anche un telepate, e riesce a smuovere interi edifici con semplicità, una tecnica utile sia per attaccare ma soprattutto per difendersi da improvvisi assalti o attacchi da più direzioni.

In sostanza Granolah è uno dei combattenti più completi dell’universo di Dragon Ball, efficace a distanza ma anche negli scontri corpo a corpo grazie alla sua spiccata conoscenza dell’anatomia e la velocità con cui riconosce i punti da colpire degli avversari, e dotato di tecniche illusorie e psichiche utili a coglierli di sorpresa.

