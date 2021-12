Dragon Ball Super: Granolah vincerà o dovrebbe tornare Goku a salvare la situazione?

Si sta per concludere la saga del sopravvissuto cereleano. Alla Jump Festa 2022 è stato confermato che nel 2022 inizierà la nuova saga di Dragon Ball Super. Manca però ancora qualche capitolo al termine di questa fase, dato che lo scontro tra Gas e Granolah ancora non si è concluso.

Il capitolo 79 di Dragon Ball Super ha messo in luce l'orgoglio di Gas e le sue tecniche, ma anche la necessità di fare di più per battere Granolah che, al momento, sembra avere un netto vantaggio sull'avversario. Infatti il cereleano ha avuto più tempo per abituarsi ai suoi nuovi poteri, trovando in Goku e Vegeta due avversari formidabili con cui migliorare. Il finale del capitolo sembra aver voluto sottolineare ulteriormente questa superiorità di Granolah, nonostante sia inferiore a Gas come livello di potenza.

Basterà tutto questo per vincere? In fondo, Dragon Ball - e in particolare Dragon Ball Super - ci ha mostrato più volte che è Goku a dover dare un contributo fondamentale per la risoluzione della battaglia. I fan di Vegeta hanno ancora ben impresso in mente il momento in cui il principe dei saiyan ha affrontato la debacle contro Molo, scontentando in molti, solo perché era Goku a dover risolvere la situazione.

Non è detto che Toyotaro segua lo stesso iter anche stavolta, togliendo il ruolo da protagonista a Granolah che in quest'arco si è ritagliato tanto spazio. In questo frangente quindi Goku potrebbe davvero lasciar perdere e non rubare ad altri personaggi il loro momento di gloria. Anche perché, vista la situazione creata e il finale imminente, l'unico modo in cui Goku potrebbe riuscire a vincere sarebbe tramite una fusione con Vegeta.

Senza senzu e senza forze, in Dragon Ball Super potrebbe essere davvero giunto il momento di Goku di abdicare, almeno temporaneamente.