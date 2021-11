Dragon Ball Super: da Granolah a Zamasu, i cattivi del manga dal peggiore al migliore

L'arrivo di Dragon Ball Super ha introdotto finalmente nella saga nuovi personaggi da affrontare per Goku e Vegeta, tutti avversari che hanno spinto i nostri eroi a dover superare ulteriore i propri limiti per far fronte alla minaccia. Ma quali sono i peggiori e migliori villain del sequel?

Tralasciando la banda di Elec introdotta nell'ultima saga, dal momento che ancora troppi interrogativi attendono una risposta, nel complesso Toyotaro e Toriyama hanno introdotto dei villain più o meno interessanti. Su tutti, quello che spicca per malvagità e per una caratterizzazione dedita ad un'ideologia estremamente radicale è Zamasu, personaggio tra l'altro doppiato in italiano da Maurizio Merluzzo. Sulla stessa scia una menzione d'onore anche per Molo, il potente stregone che tuttavia non ha garantito la stessa epicità dettata invece dall'apprendista Kaiohshin. Ad ogni modo, una classifica dal peggiore al migliore potrebbe essere la seguente:

Zamasu; Molo; Golden Freezer; Beerus; Hit; Jiren; Granolah;

Le ultime 4 posizioni non possono ritenersi del tutto villain dal momento che, al netto di Granolah il cui destino appare incerto, nessuno dei personaggi in questione si sono rivelati minacce quantomeno dirette per la Terra. La storia finora, infatti, è stata caratterizzata da avversari tutti diversi tra loro per i nostri eroi, motivo per cui il termine antagonista non è sempre adeguato. E voi, invece, siete d'accordo con le nostre riflessioni? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.