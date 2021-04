Dragon Ball Super: Graolah sarà davvero il principale antagonista?

La nuova saga di Dragon Ball Super ha introdotto un nuovo personaggio il cui passato coincide perfettamente con la storia di Vegeta, Goku e della loro razza. Furono proprio i Saiyan, infatti, all’epoca del dominio di Freezer, a sterminare i Cereleani brutalmente e riducendo in macerie l’intero pianeta.

Alla luce degli ultimi avvenimenti, gli indizi lasciano trasparire la possibilità che Granolah diventi il nuovo antagonista del manga. Il desiderio che ha fatto di lui il guerriero più potente dell’universo sembra non lasciare spazio poi ad altre possibilità, dal momento che la vita del personaggio è stata anche drasticamente ridotta come conseguenza dei propri poteri.

Eppure, sembra ancora assai improbabile che un individuo come lui, presentato solo come una vittima di un passato tremendo, possa davvero ridursi a semplice villain. Granolah appare come un personaggio buono, dotato di raziocinio, e con una semplice conversazione con Goku e Vegeta potrebbe comprendere qualcosa che in tutti questi anni ha faticato ad accettare. Alle sue spalle, l’organizzazione criminale Heeter sta tramando qualcosa di grosso e che potrebbe davvero fare di Granolah un mero criminale.

L’unica cosa che sembra sempre più certa è che il Cereleano avrà un ruolo importante, che sia per Goku o per Vegeta, non tanto in quanto avversario ma per il passato che inevitabilmente li lega. Secondo voi, invece, chi è il vero antagonista di questa saga, Granolah o qualcun altro? Diteci la vostra impressione a riguardo con un commento qua sotto.