Dragon Ball Super: Great Saiyaman è il protagonista dell'illustrazione di Toyotaro

Di artwork dedicati a Dragon Ball ce ne sono a perdita d'occhio, ma quelli ufficiali sono sicuramente molti meno. Oltre a quelli pubblicati periodicamente da Dragon Garow Lee, l'autore della mini storia "Vita da Yamcha", anche il mangaka di Dragon Ball Super, Toyotaro, si cimenta nell'illustrazione di alcuni personaggi dell'universo.

Come ogni mese, Toyotaro dà una mano al sito Dragon Ball Official Site, un portale giapponese della Shueisha che tiene aggiornati gli appassionati su manga, anime, merchandising e news in generale relative al mondo creato più di trent'anni or sono da Akira Toriyama. Il mangaka che sta portando avanti Dragon Ball Super ogni mese prepara un'illustrazione su un personaggio che non è ancora riuscito a inserire nel manga.

Stavolta è il turno di Great Saiyaman, l'eroe alter ego di Gohan durante i suoi anni da liceale. Come potete vedere dalla foto in calce, l'autore ha mostrato l'eroe in una delle sue bizzarre pose, completamente in bianco e nero, ed ha allegato questa didascalia: "Great Saiyaman. Ultimamente viene mostrato principalmente con gli occhiali da sole, ma io adoro come appare col casco. Mi piacerebbe rivederlo in azione così." Finora, Gohan non ha avuto tantissimo spazio in Dragon Ball Super, nonostante in passato sia stato un vero e proprio protagonista delle saghe di Dragon Ball Z.

L'appuntamento con gli artwork di Toyotaro è ora programmata al mese prossimo, quale sarà il personaggio che l'erede di Toriyama pubblicherà la prossima volta?