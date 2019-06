Dragon Ball Super, il grido di un bambino diventa virale sul web!

Dragon Ball Super non ha età, è questo che ci piace del franchise di Akira Toriyama che, nonostante non sia esente da difetti, riesce ancora a riunire nella sua influenza gravitazionale appassionati di ogni genere. Non ci stupiamo, dunque, se l'urlo di un piccolo fan sia diventato virale sul web.

Mentre tra speculazioni, nuovi progetti animati annunciati, come l'ultimo film di Dragon Ball Super di cui abbiamo parlato in un video, la mitologia dell'universo del sensei Toriyama continua a espandersi a macchia d'olio contribuendo a incassi astronomici per il conto in banca della TOEI Animation. Tuttavia, il suo maestoso risultato commerciale è seguito di una popolarità che solo pochi titoli possono vantare fino a questo punto, grazie alla sua capacità di andare oltre i limiti di età, seppur faccia causa a una storia non del tutto perfetta, narrativamente parlando.

Per questo, non poteva non stupire la rete l'ultima trovata di un piccolo bambino e fan di Dragon Ball Super che, molto simpaticamente, ha preso a cuore il Principe dei Saiyan, doppiando con un urlo carico di potenza la trasformazione di Vegeta in SSJ. La clip, che potete ammirare in cima all'articolo, è traghettata ovunque nella community di Dragon Ball, che hanno coinvolto i fan per la simpatia con la quale il bambino è emerso a piccolo combattente, aiutando il celebre Saiyan nella sua potentissima trasformazione.

Nel frattempo, nonostante le voci su una possibile seconda serie di Dragon Ball Super continuino a non esaurirsi, abbiamo analizzato per voi con uno speciale di approfondimento le possibili speculazioni sul prossimo lungometraggio di casa TOEI Animation che, vi ricordiamo, non uscirà con tutta probabilità entro fine 2020 se non addirittura 2021, dato la fase ancora iniziale dei lavori.