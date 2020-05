Dragon Ball Super: ecco la guida alla visione dell'anime senza episodi filler

Molte produzioni longeve, spesso, sono costrette a inserire all'interno delle serie televisive numerosi episodi filler, sia per recuperare tempo prezioso che per infoltire il numero di puntate dell'anime. Ovviamente, anche Dragon Ball Super è stato sottoposto a un analogo destino, con diversi episodi inutili ai fini narrativi.

Non è insolito che diversi team dietro lo sviluppo di un anime siano costretti a realizzare in tempi strettissimi nuovi episodi per soddisfare la volontà delle emittente televisive e degli investitori, anche a costo di una drastica riduzione della qualità e a puntate non particolarmente entusiasmanti. Ad ogni modo, recentemente, un fan ha suddiviso la serie di Dragon Ball Super in modo tale da allontanare le puntate filler da quelle canoniche:

Saga della Battaglia degli dei: da 1 a 14 storia;

Saga della Resurrezione di "F": da 15 a 18 filler, da 19 a 27 storia;

Saga dell'Universo 6 : da 28 a 41 storia, da 42 a 46 filler;

: da 28 a 41 storia, da 42 a 46 filler; Saga di Trunks del Futuro : da 47 a 51 storia, 52 filler, da 53 a 67 storia e, infine, da 68 a 76 filler;

: da 47 a 51 storia, 52 filler, da 53 a 67 storia e, infine, da 68 a 76 filler; Saga della Sopravvivenza dell'Universo: da 77 a 86 storia, da 87 a 90 filler, da 91 a 131 storia;

E voi, invece, avete trovato utile questa guida per riguardare l'anime in attesa di novità su Dragon Ball Super 2? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto