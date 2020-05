Dragon Ball Super: l'Hakai sarebbe abbastanza per distruggere Molo?

Molo si è dimostrato un avversario ostico fin da quando ha messo piede su Neo Namec, mettendo in grossa difficoltà sia Goku che Vegeta, nonostante le trasformazioni in Super Saiyan. Il nuovo cattivo di Dragon Ball Super ha infatti il potere di assorbire l'energia di esseri viventi e pianeti interi, rafforzandosi a sua volta in modo smisurato.

Non si sa fino a che punto si spinga il potere di Molo, né se l'Ultra Istinto di Goku sia abbastanza per fermarlo. Prima di scoprire altre possibilità dobbiamo attendere il capitolo di Dragon Ball Super di maggio, ma ciò non ci impedisce di formulare ipotesi sulle capacità del demone caprino e di altri personaggi.

Tra i personaggi capaci di sconfiggere Molo c'è Beerus, per il momento fuori dai giochi ma che ha un potere che solo gli Dei della Distruzione posseggono: l'Hakai. Questo potere permette al Dio di distruggere istantaneamente qualcosa o qualcuno senza il minimo sforzo. Il Dio utilizzò questa mossa contro Zamasu in uno dei precedenti archi narrativi di Dragon Ball Super. Con questo Hakai, Beerus sarebbe in grado di disintegrare Molo?

Il potere del Divoratore di Pianeti non è ancora ben conosciuto e, pertanto, se questo Hakai fosse in realtà una forma di energia assimilabile, Molo potrebbe riuscire a contrastare la tecnica se non addirittura farla sua e scatenarla a piacimento. Non sembra che Toyotaro voglia darci la possibilità di vedere uno sviluppo del genere, voi cosa ne pensate del futuro della saga di Molo in Dragon Ball Super?