Dragon Ball Super: gli Heeters protagonisti della splendida cover del volume 17

Da quando Monaito ha deciso di irrompere sul campo di battaglia, interrompendo bruscamente la lotta tra Goku, Vegeta e Granolah, gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super si sono incentrati particolarmente sui nuovi, veri, antagonisti di questo arco narrativo: gli Heeters, guidati dal malvagio Elec.

Il racconto del namecciano ha infatti fatto luce su molte questioni rimaste in sospeso, riguardanti in particolare la notte in cui il pianeta Cereal fu invaso dai Saiyan per ordine dell’imperatore Freezer. Fortunatamente per Granolah, Bardack decise di risparmiare il piccolo ceruleano e sua madre Muesli, portandoli proprio nella casa in cui Monaito si stava nascondendo. Purtroppo però gli Heeters, arrivati sul pianeta dopo l’invasione per trattarne il prezzo con Freezer stesso, trovano e uccisero Muesli.

Una verità che ha risvegliato un grande senso di vendetta in Granolah nei confronti di Elec e degli altri che lo hanno assunto come cacciatore di taglie quale era, cercando di nascondere in ogni modo la verità. Considerati gli ultimi risvolti di trama, che hanno interessato il misterioso Gas, gli Heeters hanno fatto la loro mossa offensiva, e probabilmente toccherà ai due Saiyan, alleati con Granolah, fermare i loro piani.

L’importanza assunta da questo gruppo di criminali emerge anche dalla fantastica cover del volume 17, contente i capitoli dal 73 al 76. Nell’immagine riportata in calce infatti Elec e i suoi compagni appaiono in primo piano, lasciando lo spazio inferiore allo scontro tra i protagonisti e il Sopravvissuto. Sullo sfondo si notano invece le macerie di quanto rimasto delle costruzioni ceruleane. Per concludere vi lasciamo alla copertina del volume 2 di Dragon Ball disegnata da Fujimoto.