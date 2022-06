Dragon Ball: Super Hero, le immagini ufficiali delle trasformazioni di Gohan e Piccolo

Sono passate diverse settimane da quando Dragon Ball: Super Hero è sbarcato nei cinema nipponici. In patria, il film sta andando alla grande e sta competendo con Broly, il precedente lungometraggio della saga che arrivò nell'arcipelago a fine 2018. Il sequel ha deciso di dedicarsi non più a Goku e Vegeta, bensì a Gohan e Piccolo.

Per la prima volta, i due personaggi diventano veri e propri protagonisti, con Dragon Ball Super: Super Hero che ha deciso di dare in mano a loro la difesa della Terra dalla nuova minaccia. Una minaccia che arriva dal passato, che aveva sia animato la famosa saga del Fiocco Rosso degli inizi di Dragon Ball che la saga degli Androidi. E proprio da quest'ultima c'è un ritorno: Cell. Per combatterlo, Gohan e Piccolo si sono dovuti trasformare.

Come sono le loro nuove forme da combattimento? A mettere i due personaggi in bella mostra ci pensa una locandina in alta risoluzione. Nel tweet in basso si possono vedere perfettamente i connotati di Orange Piccolo e di Gohan oltre il limite del potenziale. Il primo diventa molto più grosso e assume un colorito arancione, mentre le antenne si rizzano verso l'alto; il secondo invece ricorda la forma di Super Saiyan 2 che aveva da ragazzino ma con i capelli bianchi.

E invece Toriyama ha di recente disegnato Cell Max, l'antagonista definitivo di Dragon Ball Super: Super Hero.