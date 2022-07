Dragon Ball Super Hero: Toriyama spiega perché Broly è più potente di quel villain

Nel film Dragon Ball Super: Super Hero ha fatto la sua apparizione la nuova versione di uno degli antagonisti storici dell’universo ideato da Akira Toriyama, e proprio il maestro ha confermato che nonostante l’incredibile potenza mostrata dal villain, il suo livello non è ancora paragonabile a quello raggiunto dal Saiyan della leggenda: Broly.

Gli innumerevoli spoiler diffusi in rete dopo poche ore dell’uscita del film nelle sale giapponesi avevano già confermato che oltre a personaggi come Gohan e Piccolo, tornati con nuove trasformazioni, l’antagonista finale della pellicola sarebbe stata una nuova versione dello storico Cell: Cell Max. Si tratta del risultato di uno degli esperimenti fatti da Hedo, geniale nipote di Gero, che ha usato i progetti originali di Cell per crearne una versione più potente.

Tuttavia, come specificato da Toriyama stesso “Hedo lo ha creato solamente perché era quello che voleva Magenta, quindi non è molto soddisfatto di Cell Max”. Sempre secondo l’autore originale, che ricordiamo essere stato fortemente coinvolto nella produzione, Cell Max potrebbe essere uno dei personaggi più potenti dell’universo di Dragon Ball, ma siccome è stato attivato prima di aver raggiunto la forma completa risulta più debole del principale antagonista del precedente film del franchise: Broly.

“Se Cell Max fosse stato completato come era stato stabilito nei piani, sarebbe stato una creatura imbattibile persino per Broly, ma essendo stato attivato forzatamente prima del tempo, è diventato un mostro incontrollabile” così ha commentato il maestro Toriyama.