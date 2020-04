Dragon Ball Super: Hit dell'Universo 6 potrebbe battere Molo?

Da oltre un anno, Toyotaro è impegnato nello scrivere e disegnare la saga di Molo, prima storia originale del manga di Dragon Ball Super. Infatti, dopo qualche anno passato a inseguire i contenuti dell'anime, con la conclusione di quest'ultimo l'attenzione è stata ridiretta verso il medium cartaceo.

In questa saga di Dragon Ball Super abbiamo fatto la conoscenza dello stregone Molo, soprannominato anche il Divoratore di Pianeti a causa del pericoloso potere che possiede: la capacità di assorbire tutta l'energia dagli esseri viventi e dai pianeti stessi. Grazie a questo, milioni di anni fa era una grossa minaccia che fu bloccata soltanto dall'intervento del Grande Kaioshin.

I fan si sono chiesti più volte chi sarebbe in grado, oltre Goku e Vegeta, di competere con Molo. Uno dei primi interrogativi è caduto su Jiren, mentre adesso viene proposto un ipotetico scontro tra lo stregone e Hit. L'assassino dell'universo 6 ha messo più volte in mostra il proprio potere, in particolare durante l'ultimo Torneo, dimostrandosi di essere in grado di reggere l'impatto di avversari di grosso calibro. Dalla sua ha tante tecniche non mostrate, insieme ad alcune capaci di manipolare il tempo e che rientra tra le migliori tecniche utilizzabili in Dragon Ball Super.

Secondo voi chi vincerebbe questa sfida tra Hit e Molo?