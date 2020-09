Dragon Ball Super: I fan condividono le loro opinioni impopolari, qual è la vostra?

Mentre sono in attesa di conoscere quali saranno le prossime sfide di Dragon Ball Super, i numerosi fan delle avventure di Goku e gli altri hanno iniziato a discutere di alcuni dei momenti più importanti della storia creata da Akira Toriyama.

In particolare la community dedicata alla celebre opera presente su Reddit ha condiviso alcune delle loro "opinioni impopolari", cercando di scoprire se anche altri utenti sono d'accordo con le loro affermazioni. In calce alla notizia troviamo alcuni esempi, in particolari sono diversi i fan che affermano di aver trovato interessanti gli episodi di Dragon Ball GT, opera generalmente considerata insufficiente dal resto degli appassionati. Oppure c'è chi trova molto divertenti le puntate filler, che secondo loro servono per esplorare anche altri lati del carattere dei personaggi protagonisti della serie.

La discussione creata dall'utente K-Ham132, che trovate in calce alla notizia, ha riscosso un notevole successo, con oltre 250 commenti di appassionati della serie, pronti a condividere il loro pensiero sulla storia di Dragon Ball.

Scrivete nei commenti alla notizia le vostre opinioni impopolari riguardo la saga di Goku e degli altri personaggi nati dalla mente di Akira Toriyama, nel frattempo vi lasciamo con questa fan art dedicata a Dragon Ball e che ci mostra i protagonisti in versione samurai.