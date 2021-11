Dragon Ball Super, l'ibrido Cerealiano-Saiyan in questa affascinante fanart

Le ultime saghe di Dragon Ball Super hanno introdotto finalmente tanti nuovi personaggi da affrontare per Goku e Vegeta, tutti avversari che hanno spinto i nostri eroi a dover superare ulteriormente i propri limiti per far fronte alla minaccia.

I Cerealiani sono una delle ultime razze introdotte in questo vastissimo universo. Purtroppo però, parliamo di una razza estinta che vede il suo unico superstite in Granolah, nuovo villain di Dragon Ball Super. E' proprio questa la ragione che lo spinge a cercare vendetta verso i Saiyan, autori del genocidio dei Cerealiani.

In questa fanart però, un utente di Twitter mette da parte ogni astio tra Ceraliani e Saiyan e ipotizza che aspetto potrebbe avere un ibrido Ceraliano-Saiyan. In fondo alla notizia trovate il bellissimo disegno.

Il Cerealiano-Saiyan presenta i tratti distintivi dei charachter design delle due razze: i tipici capelli scompigliati e a punta dei Saiyan, il colore verde dei capelli di Granolah, la coda e il viso dei Saiyan e l'equipaggiamento dei Ceraliani.

Più sotto invece possiamo vedere un altro individuo che l'utente Reks descrive come il padre dell'ibrido Ceraliano-Saiyan. Questo presenta dei capelli neri come Goku e all'apparenza meno rigidi, l'equipaggiamento rimane sempre ispirato a quello ceraliano. E a proposito di padri, cosa ne pensate del retcon di Bardack nell'ultimo cpitolo di Dragon Ball Super?

Vi ricordiamo in ultimo che il capitolo 77 di Dragon Ball Super è disponibile su Manga Plus.