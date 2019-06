Dragon Ball Super: Il Daikaioshin è in grado di sconfiggere Lord Beerus?

Sin dal primo momento in cui è stato introdotto in Dragon Ball Super, Lord Beerus si è imposto come il personaggio più potente tra tutti i guerrieri presenti nel mondo di Akira Toriyama. Solo nell'ultima saga, quella del torneo del potere, Goku nella sua forma Ultra Istinto e Jiren sarebbero stati in grado di competere con lui.

Tuttavia il manga di Super ci informa di un altro guerriero in grado di rivaleggiare con il Dio della Distruzione, se non addirittura superarlo. Stiamo parlando del Daikaioshin, un entità ancora più alta di Beerus, che circa 10 milioni di anni fa riuscì a sigillare il potente Moro che stava devastando la galassia. Ora il perfido mago sta di nuovo creando problemi, ma grazie all'aiuto del Daikaioh, che ha trasferito i suoi poteri nel corpo di Majin Bu, abbiamo potuto ammirare le straordinarie capacità di questa eminenza.

Prima che Moro sfruttasse le sfere del drago, infatti, Majin Bu era in netto vantaggio sul nemico, sofferente sotto i colpi ineluttabili del pallone rosa. Detto ciò, possiamo dire che il Daikaioshin sia più forte di Beerus? La risposta non è cosi semplice. Beerus ha dimostrato di sopraffare Bu in diverse occasioni, e la versione di Majin che ha combattuto Moro è sicuramente un combattente più forte, ma bisogna ricordare che la sua potenza in quel frangente deriva interamente dalla sua immunità ai poteri magici di Moro, una condizione che con Beerus non si verificherebbe.

Ma lasciando da parte Dragon Ball Super, analizziamo il Majin Bu di Z. Nella saga a lui dedicata abbiamo visto che non fu in grado di sconfiggere Kid Bu (che aveva già assorbito il Kaioshin del Sud), e dato che sappiamo Beerus essere più forte di quest'ultimo di un buon margine ciò significa che il Daikaioshin probabilmente non avrebbe potuto competere.

L'unica versione del Daikaioh che sarebbe stata in grado di fronteggiare Beerus è forse quella precedente alla sua battaglia con Moro. Come ci riporta Dragon Ball Wiki, infatti, egli ha dovuto abbandonare la maggior parte dei suoi poteri divini per sconfiggere il mago la prima volta, il che probabilmente significa che era ancora indebolito quando aveva combattuto con Kid Buu. Sfortunatamente non possiamo sapere con certezza quanto fosse forte prima di fronteggiare Moro, ma facendo un paio di calcoli si può certamente metterlo a confronto con il Dio della Distruzione.