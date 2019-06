Dragon Ball Super: Il direttore esecutivo si esprime sul futuro della serie

Le voci che vogliono un seguito di Dragon Ball Super non accennano a spegnersi, ma delle conferme ufficiali a riguardo provenienti da Toei Animation o Shueisha non sono mai arrivate. Recentemente il direttore esecutivo della serie Akiyo Iyoku ha suggerito la possibilità di un nuovo film, ma le sue dichiarazioni non finiscono qui.

Akiyo Iyoku, sempre nel corso della stessa intervista, si è espresso sul futuro del franchise, dichiarando che il team della Dragon Ball Room starebbe preparando del nuovo materiale per la serie. Queste le sue parole:

"Penso che Dragon Ball continuerà da qui in poi, quindi speriamo che non vediate l'ora di vedere cosa abbiamo in serbo per la serie."

Il direttore ha affermato che per ora il team sta pianificando meticolosamente le prossime mosse del brand, dal momento che vuole assicurarsi di raccontare delle buone storie dopo il grandissimo successo di Dragon Ball Super: Broly. E' chiaro quindi l'intento di portare avanti le avventure dei nostri protagonisti , tuttavia ancora una volta, non arriva la conferma di un prosieguo dell'anime, ma anzi è più probabile che si continui sulla strada dei lungometraggi.

E' possibile comunque che l'anime di Super coesista con le pellicole, insieme al manga, ma per ora dichiarazioni ufficiali in merito non ne abbiamo. I rumor spingono insistentemente per un ritorno della serie animata e se qualcosa dovesse muoversi in questo senso lo sapremo sicuramente nel mese di luglio, una data indicata da più fonti per un probabile annuncio.

Il manga intanto continua con la saga di Moro, che sta riscuotendo molto successo tra gli appassionati, mettendo in scena un villain fresco e riportando in auge il personaggio di Majin Bu.