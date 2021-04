Dragon Ball Super: Il Super Saiyan Blue 2 non è un'ipotesi da scartare?

Dopo aver focalizzato tutte le proprie attenzioni sull'Ultra Istinto Perfetto di Goku, finalmente il manga di Dragon Ball Super sta concentrando parte delle sue attenzioni a delineare il prossimo power-up di Vegeta, alle prese con un allenamento sotto la tutela di Beerus, un dio della distruzione.

Tra Super Saiyan Green e persino il tanto speculato Super Saiyan Purple, non mancano le ipotesi sui possibili colori che Vegeta potrebbe assumere con una nuova forma a seguito dell'addestramento con Beerus. Tuttavia, non è assolutamente da escludere che Toyotaro e Toriyama decidano di optare per una formula più semplice, ovvero una mera evoluzione del Super Saiyan Blue.

Il Super Saiyan Blue, volgarmente conosciuto anche come Super Saiyan God Super Saiyan, non è che la trasformazione in SSJ di un Saiyan che ha raggiunto la forma divina dopo il rituale. Eppure, la domanda sorge spontanea: per quale motivo Goku e Vegeta non potrebbero non raggiungere un eventuale Super Saiyan Blue 2?

Se per certi versi è difficile immaginare una certa utilità per una trasformazione del genere per Goku, che nel frattempo ha appreso una tecnica fin troppo potente come l'Ultra Istinto, ma altrettanto non si può dire per Vegeta. Allo stato attuale delle cose, il Principe dei Saiyan è ben al di sotto dell'eterno rivale e necessita di un power-up non da poco per far fronte alla minaccia di Granolah. Vegeta sembra prossimo ad imparare l'hakai, una delle tecniche più iconiche di un dio della distruzione, e non è da escludere che gli autori possano aiutare il proprio guerriero ad apprendere le diverse sfumature di quella abilità evolvendo il principe ad un nuovo stadio del Super Saiyan senza dover giocare ancora una volta con i colori dei personaggi. Certo, la moltitudine di trasformazioni colorate giova al potente merchandising di Dragon Ball Super, ma chissà quale futuro aspetterà Vegeta al termine del suo allenamento.

Secondo voi, invece, quale ipotesi è più plausibile per il Prinipe dei Saiyan? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.