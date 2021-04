Dragon Ball Super: Il Super Saiyan Blue con lo stile di Z è tutta un'altra cosa

Nonostante il debutto del Super Saiyan Blue sia stato accolto con scetticismo, complice lo scioglilingua della trasformazione e l'ennesimo gioco di colori, la forma Super Saiyan del Super Saiyan God ha ben presto raggiunto il proprio posto all'interno del cuore degli appassionati di Dragon Ball Super.

Allo stato attuale delle cose, infatti, il Super Saiyan Blue 2 resta un'ipotesi credibile e funzionale, quantomeno per Vegeta che è rimasto indietro rispetto all'eterno rivale a causa della poca affinità con i requisiti dell'Ultra Istinto. Ad oggi, la trasformazione che i fan vorrebbero per il Principe dei Saiyan ha un nome: Super Saiyan Purple. Certo, questa resta soltanto una possibilità che unisce il Super Saiyan all'aura di un dio della distruzione, eppure siamo certi che Toriyama e Toyotaro troveranno per l'iconico guerriero un'abilità degna del suo calibro.

A tal proposito, un artista, un certo Lederle20, ha provato a reinterpretare Vegeta Super Saiyan Blue con lo stile di Dragon Ball Z in un'illustrazione originale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia in confronto allo stile di Yamamuro. In cima alla notizia, invece, l'artista ha ritratto sempre la stessa immagine ma con il character design di DB Super: Broly per un confronto più curato dei tre attuali tratti stilistici più caratteristici del franchise.

E voi, invece, quale delle tre apprezzate di più? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.