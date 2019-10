Dragon Ball Super: un'illustrazione di Toyotaro risalente al 2016

Come ben sappiamo, da quando il maestro Akira Toriyama ha dato vita a Dragon Ball sono passati moltissimi anni, eppure, ancora oggi, grazie all'uscita di Dragon Ball Super i fan, dai più piccoli ai più grandi, posso continuare a seguire le vicende di Goku e compagni.

Se le prime due saghe, Dragon Ball e Dragon Ball Z, sono state realizzate da Toriyama in persona, con l'ultima saga in corso, il testimone è passato nelle mani di Toyotaro divenendo la matita che si cela dietro ai bellissimi disegni del manga. Ovviamente, questi, come qualsiasi mangaka che si rispetti, prima di raggiungere i livelli attuali ha dovuto fare molta pratica e accumulare esperienza.

Toyotaro ha iniziato a lavorare al manga di Dragon Ball Super nel 2016 e oggi, grazie a un tweet, possiamo guardare al passato e confrontare i primi disegni del mangaka con quelli attuali. Basti osservare l'illustrazione presente in calce all'articolo per rendersi conto di come lo stile dell'autore sia migliorato e maturato. Di come il Goku disegnato sui dorsi dei libri del 2016 sia soltanto una versione più acerba, di un Toyotaro che ancora doveva cresce ed esplodere.

Infatti, negli ultimi disegni, Goku sembra più maturo e meno bambinesco e, in generale, lo stile pare più complesso e articolato.

