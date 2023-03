Dragon Ball Super: la nuova illustrazione di Toyotaro dà spazio a un vecchio nemico

La saga di Dragon Ball è stata non solo lunghissima, ma anche prolifica. Se Akira Toriyama si è sempre incentrato sui manga, almeno fino a metà degli anni '90, Toei Animation ha cercato di espandere di molto il brand, portandolo anche al cinema, creando dei contenuti originali che sono rimasti impressi nella mente di tutti i fan del mondo.

I film infatti sono stati davvero molto apprezzati e per questo i personaggi tornano di tanto in tanto, in vari modi. Ad esempio, in questo mese Toyotaro, che realizza sempre un'illustrazione inedita dedicata a un personaggio comparso nell'intera saga, quindi comprendendo anche i filler, ha proposto ai suoi fan un disegno di Garlic Jr, il malvagio antagonista proposto da Toei.

Garlic Jr è il figlio e reincarnazione del malvagio Garlic, un essere che ha tentato di conquistare la Terra in passato. Dopo essere stato sconfitto dal precedente Supremo, Garlic è stato eliminato; tuttavia, dal suo desiderio di vendetta, è nato Garlic Jr che ha giurato di vendicarsi, perseguendo la ricerca delle Sfere del Drago per poter finalmente diventare immortale. L'essere è sicuramente tra i nemici più deboli dei film di Dragon Ball Z, ma ha comunque saputo dire la propria in più occasioni.

Garlic Jr non è mai stato un personaggio canonico, nonostante sia stato l'antagonista di uno dei primi film di Z e sia apparso anche nello stesso anime nella sua breve saga filler di Dragon Ball Z tra l'arco di Freezer e l'arco di Cell. Eppure sembra che abbia un certo seguito, come ha dimostrato il disegnatore di Dragon Ball Super con questa immagine.