Dragon Ball Super: immagini leak e spoiler svelano il prosieguo dell'anime?

Ciò che sto per raccontarvi potrebbe essere una bomba clamorosa oppure un fake montato ad arte. Eppure ritengo necessario riportarvi ogni dettaglio, perché sembra proprio che il nuovo anime di Dragon Ball Super sia imminente. E lo confermerebbero delle (presunte) immagini leak, inizialmente ricevute sotto forma di mail anonima, ma emerse anche online nei giorni scorsi.

Nella notte tra sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre, infatti, ho ricevuto una mail da una fonte anonima. L'utente, che non si è presentato e aveva un nome fittizio, affermava di essere in possesso di informazioni circa i prossimi progetti del franchise di Dragon Ball Super.

Ha specificato che Dragon Ball Super 2 ripartirà da un arco narrativo successivo a quello di Moro (il Prigioniero della Pattuglia Galattica) e, a dimostrazione di ciò, ha allegato nella mail due immagini. In una, come potete vedere in calce, abbiamo una panoramica dall'alto su quello che sembra essere il pianeta di lord Beerus, con quattro sagome sullo sfondo: Whis, Vegeta, Goku e... Broly.

Il secondo screenshot ritrae invece sia Goku che Broly e lo stile di disegno ci sembra ormai inconfondibile: è quello di Naohiro Shintani, il character designer di Dragon Ball Super: Broly. Dopo avervi descritto le due immagini, di seguito trovate alcune considerazioni. Faccio una premessa: fatico a ritenere questi leak attendibili, sia per le modalità in cui li ho ricevuti sia per alcuni dettagli grafici. Eppure ci sono alcuni elementi che meritano di essere evidenziati.

Inizio con l'analizzare i dubbi: l'elemento che principalmente stona è lo sfondo, che mi sembra eccessivamente abbozzato. In particolare gli alberi sull'orizzonte e quelli nella parte bassa dello scenario, che sembra siano stati quasi "tagliati" in una scaltra operazione di fotomontaggio. C'è poi, in generale, lo stile di disegno: i modelli sono sì molto fedeli al design di Shintani, ma non mi sembrano troppo curati. Certo, questi potrebbero essere singoli e veloci frame di un singolo episodio (come dimostra il timer in alto). Perché poi, Goku porterebbe sul petto il simbolo della Pattuglia Galattica se queste immagini sono tratte da un arco narrativo successivo a quello di Moro?

Insomma, dal punto di vista grafico queste due immagini non sono del tutto convincenti. Però vorrei porre l'attenzione su alcuni aspetti. Ho effettuato una rapida analisi incrociata sui frame principali del film Dragon Ball Super Broly e non mi sembra di aver trovato modelli che corrispondono a quelli che compaiono in foto. C'è poi da sottolineare che Broly, in forma base e senza corazza, in queste immagini non porta il collare: nel film un'immagine simile non c'è mai, se non nei minuti finali, in cui comunque il saiyan porta alcune fasciature in seguito allo scontro con Gogeta.

Sono immagini originali o dei fake montati ad arte? Purtroppo al momento è impossibile dedurlo. Quel che posso dirvi è di prendere il tutto con le dovute pinze, ricordandovi che mancano appena un paio di settimane alla Jump Festa 2019, in cui si terranno dei panel che suggeriscono grandi novità per Dragon Ball Super.



AGGIORNAMENTO: ulteriori ricerche mi hanno condotto su alcuni forum (4Chan e Reddit, trovate i post incorporati in calce) sui quali queste stesse immagini sono state caricate pochissimi giorni fa, il 2 di dicembre.