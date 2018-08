Dragon Ball Super: immagini spoiler del capitolo 39, il Torneo si infiamma!

Nelle ultime ore, in Rete, sono comparse le prime immagini del capitolo 39 di Dragon Ball Super. Gli spoiler anticipano tanti colpi di scena che infiammeranno il Torneo del Potere. Diamo uno sguardo insieme!

Innanzitutto, assistiamo al duello tra Son Gohan e Kefla: il figlio di Goku si è frapposto tra la saiyan dell'Universo 6 e suo padre per dargli l'opportunità di fronteggiare Jiren. Sembra che il giovane riesca, sorprendentemente, a combattere alla pari con la potentissima fusione, sorprendendo sia l'intera platea che i lettori:pur suscitando qualche perplessità sugli effettivi livelli di forza degli attori in gioco, Gohan sembra essere tornato il guerriero supremo di un tempo.

A gran sorpresa, lo scontro finisce in parità: sia Gohan che Kefla cadono fuori dal ring, venendo eliminati dal Torneo del Potere. Un colpo di scena notevole, considerando che nell'anime di Dragon Ball Super la sconfitta della fusione avviene per mano di Goku trasformato in modalità Ultra Istinto.

Il mitico power up che neanche gli dei riescono a controllare, però, fa finalmente la sua comparsa: non è ancora chiaro in quale frangente Goku inizierà a trasformarsi, ma le scan trapelate in Rete fanno evincere chiaramente la mutazione del protagonista, i cui occhi iniziano a diventare argentati e il cui corpo viene pervaso da un'aura candida, mentre i capelli restano neri.

Non ci resta che aspettare la release ufficiale per scoprire nel dettaglio cosa accadrà nel capitolo 39 di Dragon Ball Super!