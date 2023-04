Dragon Ball Super, un importante animatore al lavoro sul web anime del 2023

Da ormai diversi mesi sul web si sono accesi rumor sul ritorno dell'anime di Dragon Ball Super e sebbene non sia ancora stato confermato alcunché, la produzione di TOEI Animation è praticamente certa. Quello che arriverà, però, non sarà il sequel della serie sospesa nel marzo 2018.

Dragon Ball Parte 2 arriverà soltanto nel 2025, secondo quanto riferito dagli esperti del settore. Il progetto in uscita entro la fine dell'anno sarebbe un anime non televisivo e inedito di cui ancora non si sa moltissimo.

Il web anime di Dragon Ball Super uscirà nel 2023 e stando a quanto diffuso dal noto leaker @oecuf porterà una grande firma. L'utente Twitter aveva promesso novità ai suoi fan e dopo pochi minuti ha rilasciato una serie di immagini apparentemente non collegate tra loro. I più attenti avranno però notato che i frame condivisi dal leaker hanno effettivamente un qualcosa in comune, ossia l'animatore dietro ai frame condivisi. A lavorare al web anime di Dragon Ball Super ci sarebbe anche Yuya Takahashi, animatore chiave di Dragon Ball Super che si è distinto per il suo approccio classico affermandosi come uno dei riferimenti per la nuova generazione dell'anime. Questo è solamente l'ultimo, grande nome a essersi unito allo staff apparentemente responsabile del progetto. Prima di lui erano stati citati anche Shintani e Kubota. L'attesa è dunque tantissima tra i fan.